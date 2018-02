ottenendo una vittoria fondamentale contro l’Akragas. Tre punti d’oro contro i cugini agrigentini che si sono dimostrati avversari all’altezza nonostante la classifica deficitaria, vendendo cara la pelle e rimanendo in partita fino all’ultimo. La punizione pennellata di Daniele Liotti non solo regala il derby ai leoni, ma consolida la quarta piazza in classifica e permetterà alla formazione di mister Paolo Bianco di giocare in quel di Matera con più serenità.“Una partita molto importante, secondo me era la partita più difficile da affrontare in questo momento della stagione. I ragazzi l’hanno interpretata benissimo e, dal mio punto di vista, abbiamo meritato la vittoria contro una squadra in salute che ha cambiato tanto. Bravi i ragazzi per aver portato a casa questo risultato importantissimo anche perché da qui alla fine del campionato le vittorie valgono molto di più che all’inizio – ha detto Bianco –. Faccio i complimenti ai ragazzi, ma io li vedo tutti i giorni agli allenamenti e per me certe prestazioni sono quasi scontate perché vedo come si allenano, vedo l’approccio che hanno ogni giorno in ogni allenamento e vedo naturalmente anche le loro qualità, che sono importanti per questa categoria”.“Abbiamo vinto 1-0, scuramente è stata una bella partita, dura. Dobbiamo continuare con questa striscia positiva. Mi fa piacere anche il fatto che non abbiamo subito gol, dovrebbe essere la terza volta in campionato. Sappiamo che se non ne subiamo, prima o poi noi riusciamo a segnare – ha detto l’esterno azzurro –. Sono molto felice del gol, il secondo consecutivo al ‘De Simone’, continuiamo così, facciamo più punti possibili per centrare i playoff e restare sempre lassù”.