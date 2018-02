L’assenza forzata di Struna, infatti, starebbe facendo pensare al tecnico rosanero a un cambio di modulo, con un ritorno alla difesa a 4 ed il polacco Dawidowidz sull’out di destra. Permane però il rebus Rispoli: il capitano è tornato in gruppo e si allena regolarmente coi compagni, candidandosi per una maglia da titolare.potrebbe finalmente rivedersi infatti Coronado sulla trequarti. Il brasiliano, che ultimamente ha arretrato il suo raggio d’azione per dare manforte al centrocampo, tornerebbe a ricoprire un ruolo certamente più congeniale alle sue caratteristiche. In mezzo al campo, invece, dopo l’espressa richiesta del patron Zamparini potrebbe essere inserito l’altro polacco Murawski.si potrebbero configurare o un 4-3-1-2 con Coronado dietro le punte Moreo e Nestorovski oppure il solito 3-5-2 con Dawidowidz, Bellusci e Szyminski in difesa, Murawski sulla mediana, Coronado trequartista e a destra ballottaggio serrato tra Rispoli e Rolando.