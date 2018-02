PALERMO - Prendere uno schiaffo e poi rialzarsi subito. Finora il Palermo è sempre riuscito a farlo dopo le sconfitte di questo campionato. Due i precedenti, entrambi positivi e che fanno sorridere i rosanero in vista della partita contro il Foggia. La sfida coi satanelli sarà fondamentale per i ragazzi di Bruno Tedino che devono mettere nel dimenticatoio la bruttissima prestazione di venerdì scorso in casa dell'Empoli. La sconfitta del Castellani deve solo essere un passaggio a vuoto nel cammino del Palermo verso il suo obiettivo finale, la Serie A. Ecco che allora la partita col Foggia assume dei connotati e un'importanza doppia rispetto a quanto poteva sembrare alla vigilia.Dicevamo che il Palermo finora ha sempre trovato il successo dopo un ko. Il primo precedente risale al 24 ottobre 2017, subito dopo la sconfitta contro il Novara. I rosa andarono a vincere in quel di Carpi con un risultato rotondo (3-1), ma soprattutto con una prestazione convincente. La partita col Novara fu l'ultima con la difesa a quattro, poi messa da parte in favore del 3-5-2 ormai diventato caposaldo del Palermo firmato Tedino. Paradossalmente, però, col Foggia potrebbero tornare i quattro dietro per le assenze con cui il tecnico deve fare i conti.Stesso risultato anche contro l'Avellino dopo la batosta interna con il Cittadella. Anche in quel caso i rosanero riuscirono ad esprimersi al meglio, sfoderando probabilmente la migliore prestazione dell'anno a livello caratteriale. Al Partenio, così come in quel di Carpi, ci furono dei cambiamenti di formazione, ma non di modulo. Uscirono Embalo, Szyminski e Murawski, entrarono Cionek (espulso in quella gara), Coronado e Gnahoré. Quest'ultimo potrebbe essere la novità di lunedì sera contro il Foggia, al pari di Murawski chiesto in campo a gran voce dal patron Zamparini. Vedremo stavolta quale sarà la reazione del Palermo che deve dimenticare il prima possibile la sconfitta contro l'Empoli e non entrare in una pericolosissima spirale involutiva.