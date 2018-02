PALERMO - Un mercato alla ricerca di giocatori utili, ma non indispensabili. Nove giorni dopo la chiusura della sessione invernale di calciomercato il direttore sportivo del Palermo Fabio Lupo traccia un bilancio su quanto fatto dai rosanero nel mese di gennaio: "Abbiamo chiuso il girone d'andata in ascesa ed in ottima posizione, eravamo la squadra con meno bisogno di rinforzarsi - ammette - Il Frosinone lo ha fatto, con un paio di innesti, ma anche noi abbiamo colmato le lacune in organico. Ci serviva un mancino che potesse fare anche da alternativa ad Aleesami e lo abbiamo fatto con Fiore, poi abbiamo preso Moreo visto che ci serviva un giocatore bravo nel gioco aereo. È normale che le squadre con punti in meno hanno fatto qualcosa in più. Sarà un campionato equilibrato fino alla fine, non vedo squadre che si sono rafforzate così tanto da poter stravolgere il campionato".La difesa è un reparto sul banco degli imputati dopo la sconfitta contro l'Empoli. Lupo, però, difende le scelte fatte: "Credo che sia più certo un calciatore che ha giocato per sei mesi in una squadra, conosce il suo percorso tattico e si è evoluto piuttosto che un giocatore che avrebbe dovuto adattarsi. Per questo abbiamo scelto la soluzione interna. Szyminski ha dimostrato di essere all'altezza. Dawidowicz dopo la partita di La Spezia eravamo tutti a parlare del riscatto. Rajkovic e Ingegneri, che sta per rientrare, sono giocatori che conoscono l'ambiente e tutto il resto"."L'Empoli era forte già prima, si è privato di due giocatori forti che sono andati in Serie A - prosegue Lupo - ma sostituendoli con giocatori altrettanto bravi. Tra Romagnoli e Maietta non c'è questa differenza. L'Empoli ha mantenuto il livello alto che aveva, il Parma ha fatto qualcosina in più con giocatori importanti, anche grazie alle proprie disponibilità economiche. Che il Parma potesse essere una rivale da qui alla fine lo sapevamo già ad inizio campionato. È possibile che si inserisca una quarta squadra: il Parma si è rinforzato, il Bari è un po' sceso, il Cittadella da anni gioca un calcio a memoria e la Cremonese ha mantenuto la stessa intelaiatura".Lupo si sofferma sulle scelte sugli esterni: "Abbiamo fatto una riflessione a inizio mercato, quando i tempi di recupero non erano ancora certi. Le caratteristiche di Fiore sono difensive, volevamo capire se erano adattabili anche nel ruolo di esterno mancino. Quando la squadra ha ripreso ad allenarsi abbiamo capito che Fiore può avere quelle caratteristiche lì perché ha un piede importante. Avevamo detto che avremmo preso un giocatore con caratteristiche più difensive rispetto ad Aleesami. Rolando è jolly, ci ha dato segnali confortanti. Abbiamo fatto una scelta conservativa, anche in considerazione del recupero di Rajkovic che è migliorato molto negli ultimi dieci giorni".Tra i colpi di mercato mancati ci sono Callegari e Haksabanovic, due trattative che Lupo spiega nei dettagli: "La storia di Callegari è un po' contorta. L'agente ha ritenuto che la nostra proposta fosse inadeguata rispetto a quelle che aveva sul tavolo. Avevo il sospetto che si fosse sentito scavalcato, così è stato perché è rimasto al Psg ed in scadenza di contratto. Non c'erano le squadre che l'agente diceva. C'è un danno per il Paris Saint Germain perché ha perso la possibilità di guadagnare una percentuale sulla futura rivendita. Hanno perso tutti. Haksabanovic era un'opportunità che si è creata negli ultimi giorni di mercato. Dopo l'ultima partita il West Ham ha fatto una valutazione tecnica, trattenendolo in Inghilterra. Questo non ha alterato le nostre valutazioni perché la squadra era già completa, tutto quello che avremmo fatto era secondo un criterio non di indispensabilità".Lupo si concentra sull'attacco rosanero, parlando del mancato approdo in rosanero di Di Carmine: "La notizia era abbastanza fresca, tante alternative che avevamo iniziato a sondare hanno preso tempo. Ci hanno provato a metterci in difficoltà, ma ci siamo fatti trovare pronti perché avevamo già delle alternative. Quello di Moreo è un colpo mirato per colmare una lacuna nell'organico. Non in termini di valore, perché Monachello sta mostrando di essere forte, ma Moreo probabilmente sarà più utile. L'attacco l'abbiamo sempre ritenuto completo, non avevamo esigenze di integrarlo. Si è verificata l'opportunità per Di Carmine l'ultimo giorno di mercato, senza spostare una virgola sugli equilibri della squadra. È come quando uno prepara una bella cena e poi manca magari la frutta esotica, qualcosa non di essenziale. Abbiamo seguito un criterio di utilità e non di indispensabilità. La proposta dalla Cina per Nestorovski era concreta, ma non era un'offerta faraonica. Il giocatore non aveva voglia di muoversi. Abbiamo mantenuto la squadra così com'era, mantenendo quanto detto prima del mercato. La Gumina non è più una scommessa, ma i segnali di una certezza. Ho parlato con lui prima del mercato, gli ho detto che non si sarebbe mosso. Ieri gli ho fatto i complimenti perché ha giocato bene in una partitina che poteva essere scontata come quella contro la primavera. Questo è il percorso per far vedere quanto realmente vale".Chiosa finale di Lupo con una lunga disamina sul rapporto con i tifosi in vista della partita con il Foggia: "L'aiuto del pubblico è sempre stato auspicato, ci abbiamo provato con le prestazioni ed i risultati. Siamo riusciti a non allontanare quelli che erano arrivati alla prima di campionato. I segnali positivi arrivati dopo il primo giorno di vendita dei biglietti testimonia l'amore della tifoseria nei confronti di questa maglia. Bisognava dare un segnale, l'abbiamo dato. Ci ha restituito il sorriso e tanta carica, dovremo essere all'altezza di questo amore. CI proveremo ogni giorno. Da luglio ad oggi c'è di base l'amore della tifoseria. Seppur in fondo anche quello era sbagliato, ma era l'amore di una tifoseria che non vedeva chiarezza. In questi sei mesi siamo riusciti a ripristinare una situazione di normalità, in questo ci hanno aiutato anche i risultati. I protagonisti della stagione scorsa probabilmente non se l'aspettavano. Grande merito va anche a Zamparini, che ha avuto grande fiducia nei nostri riguardi e ci ha dato libertà sul mercato".