Per i rosanero il posticipo della 25a giornata di B sarà un’occasione per ritrovare il successo dopo la batosta subita ad Empoli che è costata la vetta della classifica.“Non dobbiamo abbassare la testa, dobbiamo guardare avanti e prepararci al meglio per la prossima partita. Penso sia importante il fatto che finora non abbiamo mai subito tre sconfitte di fila, significa che lavoriamo bene. Ogni tanto si può perdere, magari non nel modo in cui abbiamo fatto ad Empoli, però dobbiamo dimenticare questa partita ed imparare dagli errori fatti”.“Mi aspetto una bella partita con uno stadio un po’ più pieno, vogliamo vincere”.Un ‘Barbera’ pieno potrebbe essere l’arma in più del Palermo nella lotta a tre con Frosinone ed Empoli: “Non sempre c’è un favorito perché ogni squadra può vincere. Il campionato è duro e lungo. Adesso – conclude Jajalo – mi aspetto uno stadio un po’ più pieno visto i prezzi ribassati e questo sarà uno stimolo in più per noi”.