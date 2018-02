PALERMO - Una nuova emergenza è alle porte. Il Palermo si prepara alla sfida contro il Foggia e Tedino dovrà fare i conti con un'assenza pesante nel reparto difensivo, quella di Aljaz Struna. Lo sloveno, infatti, salterà il match di lunedì serva visto che dovrà scontare una giornata di squalifica. Un tassello importante che verrà a mancare, motivo per cui Tedino sta ragionando su quella che sarà la difesa da mandare in campo contro i satanelli. Prima ancora, però, bisognerà analizzare gli errori fatti contro l'Empoli. La migliore difesa del campionato, infatti, è stata bucata per ben quattro volte ed in tutte le occasioni ci sono degli errori dei singoli. Un qualcosa che una squadra prima in classifica non può permettersi.Si guarda al Foggia, quindi, e c'è un grosso dubbio: difesa a quattro o difesa a tre? Nel primo caso sarebbe un ritorno, ma è difficile da ipotizzare visto che Tedino si è dimostrato molto integralista nel suo modo di giocare. In ogni caso questa soluzione vedrebbe Bellusci e Dawidowicz come centrali e la coppia Aleesami e Szyminski come esterni. Quest'ultimo, però, è uscito ridimensionato dalla partita contro l'Empoli e potrebbe perdere il posto in favore di Gabriele Rolando. L'esterno scuola Samp ha ritrovato il contatto con il campo al Castellani e adesso potrebbe avere l'occasione dall'inizio considerando il difficile recupero di Rispoli per lunedì. In caso di difesa a quattro non bisogna dimenticare anche Corentin Fiore, che può anche fare il terzo centrale.L'ipotesi a tre sembra la più accreditata ed in questo caso le combinazioni non mancano. Bellusci sarà il caposaldo, poi attorno a lui verrà costruito i resto. I due polacchi sono i candidati numeri uno, ma il già citato Fiore e Accardi sono pronti a subentrare. Il tutto senza dimenticare Slobodan Rajkovic. "Bobo" è tornato anche tra i convocati, anche se da più di un anno non gioca una partita. Contro il Foggia potrebbe essere il suo momento.