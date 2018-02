Eddy Gnahoré e Radoslaw Murawski sono i giocatori che potrebbero "guadagnare" maggiormente dal ko di venerdì scorso contro l'Empoli. A gran voce, infatti, il patron Maurizio Zamparini ha chiesto l'impiego del centrocampista polacco, caduto un po' nel dimenticatoio nelle ultime partite. Murawski non gioca una partita dal primo minuto dal 28 dicembre 2017, nella sfida contro la Salernitana. Poi per lui appena otto minuti nel match contro lo Spezia. Senza dubbio il polacco ha pagato l'arretramento di Coronado nel ruolo di mezzala ed ha visto chiudersi ogni spiraglio con il recupero totale di Chochev.Murawski deve giocare, il sunto della discussione. Ecco che allora con il Foggia si potrebbe aprire uno scenario favorevole al polacco, ma per un giocatore che entra bisognerà capire chi esce. Coronado? Possibile, con lo spostamento in avanti del brasiliano. Chochev? Difficile, visto che il giocatore è un pupillo sia di Tedino che di Zamparini.C'è sempre quel Gnahoré che è tornato in panchina dopo il gran gol contro il Brescia. Anche lui sta bene fisicamente e potrebbe dare una grossa mano al Palermo nel momento in cui bisogna dimenticare la più grande batosta della stagione.