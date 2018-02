si è registrata la flessione delle prestazioni di Igor Coronado. Un giocatore che brilla di luce propria, ma meno splendente in questo momento dell'anno. I problemi fisici sono da diverso tempo alle spalle, il brasiliano sta bene fisicamente eppure in campo non sembra il giocatore apprezzato in diversi momenti nell'arco della stagione. Coronado non è nuovo ad avere un rendimento altalenante: anche a Trapani vi erano settimane al top e poi cali pazzeschi, ma in questo momento il giocatore pare stia pagando anche la posizione in campo.I compiti, però, sono diversi da quelli di inizio anno quando giocava alle spalle di Ilija Nestorovski. Meno libertà nei movimenti, meno compiti offensivi e qualche responsabilità in più quando c'è da difendere. Elementi che senza dubbio stanno incidendo sul rendimento di Coronado che ha bisogno di ritrovare il feeling con prestazioni di un certo livello, degne del suo tasso tecnico.di riportarlo nel ruolo di trequartista. Lì nessuna responsabilità e licenza di spaziare su tutto il campo. Il ruolo perfetto per Coronado che adesso come non mai serve a questo Palermo per ritrovare la luce persa in quel di Empoli.