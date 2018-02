Al Palermo è mancato in queste settimane l'apporto di Andrea Rispoli. Il terzino destro è fermo da prima dal 28 dicembre, alle prese con un problema fisico dopo uno scontro di gioco. Tre partite senza di lui, una sola vittoria. Un chiaro segnale che sulla destra senza di lui c'è un vuoto e contro l'Empoli è arrivata una chiarissima testimonianza. Szyminski ha dimostrato di essere inadatto per quel ruolo, ma d'altronde non è il suo. Lì si sono succeduti il polacco, Embalo e Fiordilino, ma senza grande successo. Adesso la fascia destra ritrova il suo padrone. Da oggi, infatti, Rispoli tornerà ad allenarsi contro il gruppo e contro il Foggia potrebbe già essere a disposizione.Proprio il norvegese è il giocatore che non ha avuto un attimo di respiro nelle ultime dieci partite. Sempre titolare, quasi novecento minuti giocati (mancano gli ultimi cinque contro il Venezia quando Tedino mandò in campo Embalo al suo posto) ed una vera e propria garanzia per il Palermo. L'altra notizia positiva è che con il rientro di Rolando potrà rifiatare, avendo alle sue spalle per la prima volta una riserva di ruolo.Con l'infortunio di Morganella, che ne avrà ancora per un po' nonostante sia tornato a correre, l'ex Sampdoria dovrà fare il vice sia a destra che a sinistra. Una carta che Tedino potrà giocare sia a partita in corsa che dall'inizio, magari scegliendo di far riposare Aleesami. Il quarto d'ora abbondante a Empoli è servito a Rolando per riassaggiare il campo.