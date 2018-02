PALERMO - Da inseguita a inseguitrice. Il Palermo esce da questo turno di campionato sicuramente ridimensionato, ma non bisogna gettarsi nello sconforto più totale. Una sconfitta non deve intaccare quello che deve essere il cammino dei rosanero verso l'obiettivo stagionale, il ritorno in Serie A. Anche lo stesso Tedino ha detto alla vigilia di Empoli che non sarebbe stata una partita decisiva, ed in fondo è vero. Da qui alla fine del campionato ci sono ancora diciotto giornate dove può succedere di tutto. Il dato oggettivo, però, è che le prime tre squadre hanno fatto un piccolo vuoto.Frosinone, Empoli e Palermo hanno creato un gap di cinque punti (otto per i ciociari) sulla quarta in classifica, il Cittadella. Ancora troppo pochi per pensare alla promozione diretta in Serie A di tutte e tre le squadre: la riforma varata lo scorso luglio dalla Lega B, infatti, ha alzato da 10 a 15 punti il margine tra terza e quarta. Risulta quindi difficile - se non impossibile - immaginare la mancata disputa dei play off.In ogni caso il Palermo non deve guardare a questo, bensì a recuperare una delle prime due posizioni in classifica. Il campionato ha ormai assunto dei contorni ben definiti ed i rosanero e soltanto chi riuscirà a trovare costanza nel rendimento da oggi fino a fine stagione riuscirà a staccare il biglietto per la Serie A. Febbraio è un mese che il Palermo dovrà sfruttare al massimo. Messa da parte la sfida contro l'Empoli, i ragazzi di Tedino adesso affronteranno quattro squadre che si trovano nella seconda metà della classifica. Stiamo parlando in ordine di Foggia (in casa), Perugia e Pro Vercelli (fuori) e infine l'Ascoli (in casa). Quattro partite che possono rappresentare la classica buccia di banana, ma che al tempo stesso servono al Palermo per mettere da parte una batosta che non dovrà avere ripercussioni nelle prossime settimane.Febbraio è uno dei mesi che sorride al tecnico Bruno Tedino. La media punti in questo mese, infatti, è di 1,48 a partita. Il tecnico rosa ha fatto meglio solo a Marzo (1,82) e a Dicembre (1,57). Ecco che allora bisogna subito ripartire dalla sfida di lunedì prossimo col Foggia: oggi parte la marcia d'avvicinamento, l'obiettivo è tornare alla vittoria.