COSENZA - Se l'unica vera occasione capita al minuto 28 e si conclude con una parata tutto sommato alla portata di D'Alessandro, il racconto del confronto tra Cosenza e Siracusa non può che essere incentrato sugli sbadigli che hanno caratterizzato una gara noiosa, quasi al limite della narcolessia. Succede veramente poco al "San Vito", con entrambe le formazioni attente perlopiù a non prendere e, allo stesso tempo, abili a controllare l'operato avversario. Se si eccettua qualche batti e ribatti nelle due rispettive aree e un paio di mischie sugli sviluppi dei corner, c'è davvero ben poco da raccontare.

(o forse sarebbe più corretto dire, non si è visto) in campo non poteva che concludersi sullo 0-0. Ad ogni modo, si tratta di un pari prezioso per il Siracusa di Paolo Bianco, che permette agli aretusei di mantenere il quarto posto e di rosicchiare un punto al Trapani di Calori, rimasto a guardare per effetto del turno di riposo. Dunque, meglio badare alla sostanza: per lo spettacolo ci sarà tempo.COSENZA: Saracco, Idda, Camigliano, Pascali, Corsi, Palmiero (78' Mungo), Calamai, Bruccini, D’Orazio (70' Ramos), Tutino (64' Okereke), Perez (70' Baclet). In panchina: Zommers, Pasqualoni, Boniotti, Trovato, Braglia. All.: Braglia.SIRACUSA: D’Alessandro, Mucciante, Giordano, Bruno, Parisi (46' Altobelli), Spinelli, Toscano, Palermo, Liotti, Bernardo, Scardina. In panchina: Tomei, Punzi, Di Grazia, Mancino, Vicaroni, Mangiacasale, Grillo, Catania, Mazzocchi, De Silvestro. All.: Bianco.ARBITRO: Guida di Salerno (Laudato-Bruni)NOTE - Ammoniti: Palermo (S), Mucciante (S), Giordano (S), Pascali (C)