PALERMO - Ripartire dagli errori commessi. Non c'è altra strada per il Palermo che deve subito mettere alle spalle la sconfitta di venerdì sera al Castellani contro l'Empoli. In Toscana è arrivato il punto più basso della stagione: i rosanero non subivano almeno quattro reti dal "tennistico" 6-2 in casa della Lazio 23 aprile 2017, campionato di Serie A. Il mea culpa è arrivato nel post partita, adesso è il tempo di analizzare a mente fredda quello che è stato fatto di sbagliato. Senza dubbio sul banco degli imputati c'è la difesa, quella che fino a ieri era la migliore del campionato di Serie B. Quattro gol subiti sono un passivo pesantissimo e tutti e tre i centrali hanno commesso errori a vario titolo. Da Dawidowicz a Bellusci, passando per Struna: nessuno si è salvato, compreso il portiere Josip Posavec.Nulla da dire a Tedino su questo schieramento che nelle settimane scorse aveva mostrato solidità, ma contro l'Empoli sono emerse delle forti lacune con due vere prime punte di cui una che portava sempre via l'uomo. La sofferenza, però, è nata anche dalle corsie esterne. L'assenza sulla destra di Rispoli si sta dimostrando pesantissima e insostenibile. L'esperimento Szyminski esterno si è rivelato fallimentare e irripetibile nei prossimi match. Per fortuna Rolando è rientrato a pieno regime e proprio Rispoli è sulla via del rientro. Con questi due "rinforzi" il Palermo potrà ritrovare la sua quadra sugli esterni, elemento fondamentale per un gioco basato sulla loro spinta.Non preoccupa soltanto la difesa, ma anche l'attacco sterile e impalpabile. Trajkovski e Nestorovski continuano il loro digiuno di gol e Moreo non è ancora riuscito a dare il cambio di marcia in due spezzoni di match disputati. Anche qui la fiducia degli attaccanti è alimentata dai gol che, non arrivando, possono influire molto sull'autostima dei giocatori. Serve qualcosa di diverso e tutto dipende anche da Igor Coronado. Il brasiliano nella posizione di mezzala sta perdendo gran parte del suo potenziale in termini di fantasia. Un raggio d'azione ridotto per un giocatore che ha bisogno di libertà in tutto il campo per rendere al massimo. Tedino dovrà riflettere anche su questo, decidendo se riavanzarlo dietro a Nestorovski. Idee su cui bisognerà riflettere verso la sfida di lunedì prossimo contro il Foggia.