avrebbe la forza di tagliare le gambe a qualsiasi squadra, e così è stato anche per il Palermo di Bruno Tedino ieri sera al 'Castellani'. Il rotondo 4-0 rifilato da Caputo e soci ai rosanero, giunto in maniera inaspettata quanto naturale visto il bel gioco espresso dai toscani di Andreazzoli e la mesta prestazione segnato solo da qualche sussulto dei siciliani, ha infatti rimescolata per 90' i valori espressi fino a questo momento dalle due squadre nel campionato di serie B. Il Palermo, solidissimo in difesa e capace di non perdere mai in trasferta almeno fino a ieri, ha visto sgretolarsi infatti le sue due più grandi certezze capaci di portarlo in vetta al campionato con la sicurezza del leader del gruppo che punta alla promozione in serie A., reduce da un altro poker che aveva già fatto rumore contro il Bari la settimana scorsa, ha confermato semmai la forza di un gruppo che ha nell'attacco e nel suo bomber Caputo la punta di diamante capace di scardinare qualsiasi retroguardia. Adesso che la classifica vede tre squadre in testa a quota 43 (con il Frosinone che oggi pomeriggio contro il Pescara di Zeman avrà la possibilità di allungare in solitaria sulla coppia composta proprio da Empoli e Palermo, ndr) ai ragazzi di Tedino potrebbe subentrare la paura di non essere più quella rinomata corazzata capace di mettere in fila una serie di otto risultati utili consecutivi prima di sbattere sullo scoglio empolese.però risultare salutare in vista di una serie di sfide (Foggia e Ascoli in casa, Perugia e Pro Vercelli fuori) sulla carta abbordabili e in grado di raddrizzare ciò che non è andato per nulla nella sfida di ieri. Innanzitutto la difesa, rimandata in blocco e incapace di trovare le contromisure contro la coppia d'attacco più prolifica della serie B. Già da sabato prossimo contro il Foggia, altra squadra che in questa sessione di mercato al contrario dei rosanero si è rinforzata, bisognerà dunque dimostrare che la gara del 'Castellani' è stata solo un incidente di percorso archiviato in meno tempo del previsto., oltre che a ritrovare in tempi record l'imbattibilità della propria porta, anche di stimolare il proprio attacco a ritrovare una vena realizzativa ormai da tempo smarrita. Anche contro l'Empoli la coppia Nestorovski-Trajkovski è appersa ben poca cosa e se, nelle speranze della società, non c'è quella di essere risucchiati nella corsa alla promozione passando dalla graticola dei play-off allora gli avanti in casa rosa dovranno darsi da fare per migliorare il dato che vede andare in gol più i centrocampisti che le punte. Nel frattempo con il ritorno ormai imminente di Andrea Rispoli nella sua fascia di competenza i rosa si preparano ad abbracciare la propria formazione titolare che dovrà, anche grazie all'aiuto del proprio tecnico, metabolizzare in fretta questa disfatta e preparare le prossime sfide tenendo sempre vivo l'obiettivo A.