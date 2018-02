"Dobbiamo fare i complimenti all'Empoli perchè è stato più incisivo nella totalità del match. Oggi il primo a fare un'esame di coscienza sono io e sarebbe troppo comodo dire che abbiamo avuto delle occasioni e siamo stati sfortunati, l'Empoli è stato più quadrato e negli spazi ti ammazza. Oggi ho avuto la netta sensazione che questa squadra ha bisogno dell'allenatore e quindi faccio il mea culpa".

non se la sarebbe minimamente immaginata nemmeno lui ma il 4-0 del 'Castellani' brucia parecchio a Bruno Tedino che al termine del match contro i toscani prova ad analizzare l'evoluzione della prima sconfitta in trasferta dei suoi in questa stagione:e il ritorno di Rispoli: "Sia Moreo che Gnahorè hanno fatto bene ma oggi non siamo riusciti ad essere corti sul possesso palla. Dopo il secondo gol il ritmo è calato ma dobbiamo pensare che mancano ancora diciotto gare e oggi la vittoria dava solo tre punti. L'assenza di Rispoli è importante perchè negli spazi sà attaccare, abbiamo un Rolando in grande crescita e dovremo migliorare dove abbiamo delle lacune. Rispoli da lunedì sarà a disposizione. In questo momento la squadra ha bisogno di una pacca sulle spalle e spetta a me far capire di cambiare l'atteggiamento ad inizio gara. A me non piace perdere nemmeno contro mio figlio, figurarsi in questo modo".sul sostegno dei tifosi che adesso più che mai serve al Palermo: "Se uno non vede la partita ovviamente il risultato è penalizzante ma noi dobbiamo contare sul sostegno di quei tifosi che ci hanno sostenuto fino ad ora e che ci daranno una grande mano anche nelle prossime sfide".