quello di un ragazzo che ha dato tutto per difendere la maglia azzurra ogni qualvolta è sceso in campo. Un’esperienza breve quella nella città di Archimede che però rimarrà per sempre tappa fondamentale della sua carriera, attraverso la quale è riuscito a puntare palcoscenici più importanti come la Serie B, tenendo vivo il sogno Juventus. “Solo sei mesi insieme. Ma difficilmente potrò dimenticare questa mia esperienza a Siracusa. Per quello che mi ha dato dal punto di vista sportivo e umano – ha scritto Magnani salutando i tifosi aretusei –. Portare sul petto il leone e il profilo di Aretusa è stato davvero un onore. Vivere, anche se per poco, in quella che considero anche la mia città è stato un piacere”.una famiglia che continuerò a seguire e per la quale continuerò a tifare – conclude Magnani –. Non so dove mi porterà il futuro, ma in qualsiasi campo ci sarà un po' di Siracusa”.