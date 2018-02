si giocava il derby tra gli etnei ed il Palermo. Di quella sera nessuno ricorda il risultato sul campo (1-2), perché quel giorno perse tutto il sistema calcistico. Undici anni senza l'ispettore capo Filippo Raciti, morto tragicamente negli scontri avvenuti all'esterno dello stadio tra le forze dell'ordine e gli ultras catanesi. Cassonetti incendiati, sassaiole, lancio di oggetti e di petardi: nulla che avesse a che vedere con una partita di calcio, ma con una vera e propria guerriglia urbana.I rosa raggiungono gli ingressi, scortati dalla polizia. Un gruppo di ultras catanesi, rimasti fuori dal "Massimino", prova ad avvicinarsi agli avversari. Gli agenti fanno muro e impediscono il contatto. La reazione dei supporters etnei è immediata: una pioggia di petardi e sassi, investe le forze dell'ordine che reagiscono lanciando i lacrimogeni. Il fumo arriva nello stadio: l'arbitro Farina ferma la partita.La violenza negli stadi era arrivata ad un punto di non ritorno. Il decreto Pisanu - emanato nel 2005 e che, tra le norme, prevedeva la videosorveglianza obbligatoria all'interno degli stadi - aveva illuso un po' tutti, ma alla fine non aveva cambiato nulla. Soltanto delle modifiche proprio dopo la tragedia di Catania hanno aumentato i controlli negli impianti sportivi ed inasprito le pene nei confronti dei violenti. Un calcio che sembra lontano decenni, ma una ferita che mai si rimarginerà.Anche il Palermo ricorda Raciti. "Il patron Maurizio Zamparini e tutta la società del Palermo Calcio ricordano con profondo rispetto l'ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti, autentico esempio di coraggio e legalità, nell'undicesimo anniversario della sua scomparsa". Lo dice la società in una nota.