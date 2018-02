POSAVEC 5 Incolpevole in quasi tutte le occasioni dei gol toscani. Una giornata da dimenticare per il croato.STRUNA 4,5 Parte bene poi si perde nella confusione generale della retroguardia con Caputo che mette nel panico tutto il reparto.BELLUSCI 5 Contro la sua ex squadra prova a metterci cuore ma stavolta non basta.DAWIDOWICZ 4 Il polacco stanotte avrà gli incubi ripensando alle incursioni di Caputo. Colpevole in almeno due dei tre gol di CaputoSZYMINSKI 5 Poca spinta per il polacco in un ruolo evidentemente non adatto a lui. (GNAHORE' 6 Dà una scossa alla gara tentando il gol della bandiera senza esito).CHOCHEV 5 Pochi palloni giocabili e idee un pò confuse. Tedino lo richiama in panchina per cambiare modulo. (MOREO 6 Una traversa e qualche occasione estemporanea).JAJALO 5 Perde il pallino del gioco davanti ad un avversario più brillante sul piano del palleggio.CORONADO 5 Limitato nelle sue giocate dai giocatori toscani, non incide nel gioco offensivo e Tedino gli preferisce Rolando nella ripresa. ROLANDO S.VALEESAMI 5 Non si ricorda un cross o una discesa del norvegese durante i 90'.NESTOROVSKI 6 L'unico che prova a rispondere a Caputo nella sua personale lotta fra bomber. Gli va male nonostante le occasioni create.TRAJKOVSKI 5 Impalpabile, soliti palloni persi senza fornire assistenza al compagno Nestorovski.