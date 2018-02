“Sanseverino – si legge nella nota ufficiale del club – si è legato all'Akragas fino al prossimo 30 giugno. In Serie C ha Indossato le maglie di Pisa, Messina, Savoia e Perugia. Con il Pisa ha giocato anche in Serie B nella stagione 2016/2017, collezionando 17 presenze. Sanseverino è cresciuto nel settore giovanile del Palermo. Con il club rosanero ha collezionato 3 presenze in Serie A e una in B. Il giocatore è già a disposizione di mister Di Napoli”.