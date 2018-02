a lotta per contendersi il primato del campionato cadetto e proseguire verso la promozione in A. Questa è Empoli-Palermo, sfida che esattamente un anno fa vide al 'Castellani' infrangersi le velleità dei rosanero allenati da Eugenio Corini in virtù della rete di Massimo Maccarone su calcio di rigore, che a distanza di un'annata si ritrovano in cadetteria con uomini, allenatori e ambizioni totalmente diverse. Da una parte il miglior attacco del campionato con la coppia Caputo- Donnarumma (29 gol in due, ndr) contro la miglior retroguardia con i rosanero capaci di subire appena 17 gol in 23 giornate di campionato, ci sono dunque tutte le prospettive per assistere ad un match avvincente fra i ragazzi di Andreazzoli e Tedino, due allenatori esperti e provenienti entrambi dai settori giovanili.Con il mercato chiuso i rosanero possono concentrarsi esclusivamente sul campionato con gli arrivi di Fiore e Moreo i rientri di qualche elemento lontano da tempo per infortunio (Balogh e Rajkovic che tornano tra i convocati, ndr). Tedino cambia però poco del suo 3-5-2 e anche in Toscana riproporrà gli stessi uomini che hanno battuto il Brescia la settimana scorsa. In porta confermato dunque Posavec dietro alla retroguardia composta ancora una volta dal terzetto Struna, Bellusci, Dawidowicz. A centrocampo, nonostante l'ottimo impatto di Gnahorè, conferma per Jajalo con Coronado e Chochev ai lati, sulla destra dopo Fiordilino ed Embalo provati al posto di Rispoli toccherà al polacco Szyminski con Aleesami sul lato opposto. In attacco coppia macedone alla ricerca di gol con Nestorovski e Trajkovski.I toscani arrivano a questa sfida carichi dopo la goleada rifilata al Bari e con la chance di poter agganciare i rosanero in vetta alla classifica almeno per un giorno in attesa del risultato del Frosinone. Andreazzoli schiererà dunque i migliori giocatori con i nuovi innesti, il portiere Gabriel e il centrale Maietta, già pronti a scendere in campo stasera. In difesa spazio a Veseli, Di Lorenzo e Pasqual con la mediana composta da Untersee, Brighi e Bennacer. Sulla trequarti lo sloveno Zajc agirà alle spalle della coppia gol Caputo-Donnarumma.Gabriel; Di Lorenzo, Veseli, Maietta, Pasqual; Untersee, Brighi, Bennacer; Zajc; Caputo, Donnarumma.Posavec; Bellusci, Struna, Dawidowicz; Szyminski, Chochev, Jajalo, Coronado, Aleesami; Trajkovski, Nestorovski.