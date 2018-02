Per Maurizio Zamparini la sessione invernale di calciomercato del suo Palermo è stata senza sbavature, tanto da meritare il voto più alto. "Meriteremmo un dieci in pagella solo per non aver ceduto nessuno dei pezzi pregiati - racconta il patron al Giornale di Sicilia - Parlo di Rispoli e di Nestorovski, che servono a noi per tornare in Serie A". Nestorovski è stato il nome più discusso di questo inverno, ma alla fine è rimasto a Palermo nonostante le voci del Torino e le offerte di Zenit e dalla Cina: "Proprio in questi giorni mi è arrivata un'offerta per Nestorovski e non ho voluto prenderla in considerazione perché per noi non è sul mercato - prosegue Zamparini - Vogliamo andare in Serie A e non vogliamo toccare un organico che sta dimostrando di essere valido. Non a caso siamo primi".Quest'ultimo sembrava virtualmente rosanero, ma poi il West Ham ha fermato la sua cessione. Zamparini spiega il motivo: "Tedino mi ha dato il via libera dopo la cessione di Embalo al Brescia, mi disse che gli ricorda il primo Coutinho ai tempi dell'Inter. L'operazione l'avevano messa in piedi i miei consulenti londinesi già da un mese e avevo dato l'ok per chiuderla. Non ci avrebbe cambiato nulla, comunque. Sarebbe venuto per sei mesi e lo avremmo valutato per la prossima stagione, non si trattava certo di un titolare"."L'allenatore punta molto su di lui e dobbiamo cercare di recuperarlo. Purtroppo è anche sfortunato, ha subito un infortunio all'osso sotto il piede, ma in settimana dovrebbe rientrare". Chiosa finale di Zamparini su Empoli-Palermo con un pronostico secco: "Andremo lì per vincere, come sempre".