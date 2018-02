il club granata ha deciso di intervenire con vigore sul mercato: cinque acquisti e altrettante cessioni, per una rosa mutata dalle trattative portate a buon fine durante la sessione invernale. Scambio è stata la parola chiave del lavoro portato avanti dal ds Polenta: quattro affari (due in entrata e altrettanti in uscita) si sono conclusi in virtù di un avvicendamento di giocatori tra la società di via Orlandini e altri due club, il Lecce e la Pro Vercelli.In Piemonte, invece, è approdato Reginaldo, nonostante il rendimento positivo dell'attaccante brasiliano nella prima parte di stagione. Al suo posto spazio a Polidori. L'approdo nella città falcata di Corapi dal Parma e Scarsella dalla Cremonese ha permesso di colmare il vuoto in mezzo al campo lasciato da Taugourdeau e Maracchi: per il primo ritorno a Piacenza senza grossi rimpianti, mentre il secondo ha salutato la Sicilia, dopo 12 mesi da indiscusso protagonista, per sposare il progetto del Novara di Corini. Calori potrà contare, inoltre, sull'apporto di Campagnacci, attaccante proveniente dal Siena. Destinazione Triestina, invece, per il difensore Bajic.la sensazione è che i granata abbiano perso qualcosa in termini di qualità, ma potrebbero aver guadagnato punti in motivazioni e cattiveria. Adesso è tempo di guardare avanti, necessario affrontare ogni gara col coltello tra i denti per alimentare il sogno di un immediato ritorno in serie B. Un obiettivo che, salvo clamorosi crolli in vetta, potrà essere perseguito attraverso la lotteria dei playoff. La stagione è ancora lunga, il Trapani non può più sbagliare.