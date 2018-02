PALERMO - Ancora un dubbio e poi la formazione è fatta. Il Palermo è partito questa mattina alla volta di Empoli per la sfida di venerdì sera e Tedino porta con se dentro l'aereo verso la Toscana un solo ballottaggio. Riguarda l'esterno di destra dove aveva giocato settimana scorsa Carlos Embalo: adesso, però, c'è un vuoto che va colmato vista la partenza del guineano alla volta di Brescia. Tolto lui, gli altri due che Tedino aveva provato nei giorni scorsi erano Luca Fiordilino e Przemyslaw Szyminski. Il favorito è proprio il polacco che oggi è stato provato in quella che potrebbe essere la formazione titolare al Castellani.

Tra i pali Posavec; in difesa Bellusci, Struna e Dawidowicz. A centrocampo Chochev e Coronado non dovrebbero avere problemi per una maglia da titolare. Nonostante gli ottimi (ma pochi) minuti contro il Brescia, Gnahoré dovrebbe partire ancora una volta dalla panchina. In cabina di regia ancora una volta Mato Jajalo.I due macedoni cercano il riscatto dopo un momento in chiaroscuro, con il secondo a secco di reti da due mesi. Al Castellani l'occasione per ritrovare il feeling con il gol. Oggi, altra seduta in Toscana: al netto di novità dell'ultim'ora, Tedino ha sciolto le ultime riserve.