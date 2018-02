Il reclamo presentato dai giallorossi a seguito della presunta aggressione subita negli spogliatoi durante l’intervallo, ha fatto sì che non venisse omologato lo 0-0 partorito dal campo ma il Giudice Sportivo ha usato anche la mano pesante nei confronti di Polito ed Inzoudine, entrambi espulsi prima del secondo tempo.“Per avere, durante l’intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi dato inizio e partecipato ad una rissa con tesserati della società avversaria. In particolare dapprima colpiva con un pugno un calciatore avversario; successivamente, nonostante i propri compagni di squadra tentassero di trattenerlo, afferrava per il collo altro avversario strattonandolo e facendolo cadere a terra”. Per Vincenzo Polito, invece, dovrà stare fermo 4 turni “Per avere, durante l’intervallo, preso parte ad una rissa nel tunnel che conduce agli spogliatoi, in particolare colpendo, in reazione ad una condotta violenta, con un calcio alla schiena un avversario”.“Per avere, durante l’intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tutti i propri calciatori e dirigenti, partecipato ad una rissa con i tesserati della società avversaria. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica e della diffida di cui al CU n.57”.“Per avere, durante l’intervallo, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tutti i propri calciatori e i dirigenti preso parte ad una rissa con i tesserati della società avversaria”.“Sono molto deluso. Inzoudine non ha fatto nulla ed adesso ci mancherà addirittura per cinque giornate, penalizzandoci proprio ora che avevamo coperto con lui la fascia sinistra. I duemila euro di multa rappresentano poi la beffa conclusiva”.“Per domenica, in occasione della sfida con la Gelbison, abbiamo deciso di abolire i biglietti interi, per stimolare ulteriormente i tifosi. Si accederà allo stadio pagando un prezzo ridotto di 15 euro in Tribuna e di 7 in Curva”.