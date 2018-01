Il Palermo si prepara alla partita di venerdì contro l'Empoli, ma per il tecnico Bruno Tedino non sarà un match differenti da quelli fatti nelle ultime settimane: "Sarà una partita da tre punti come tutte le altre. Ovviamente troviamo una squadra con un gioco eccezionale, quella che secondo me gioca il miglior calcio. È una squadra che ha grande propensione offensiva, prova ne sia che hanno fatto più gol di tutti ed hanno un alto indice di pericolosità. Servirà umiltà e sacrificio, non è paragonabile alle altre partite sotto l'aspetto tattico, ma porta tre punti come tutte le altre. Proveremo ad impedire loro di fare il solito calcio. Per quello che avevamo fatto nei primi 20-25 minuti mi brucia il pareggio dell'andata. Anche lì l'Empoli dimostrò di avere grandi qualità. Contro il Frosinone in casa perdevano 3-1 al novantesimo e poi hanno agguantato il pari".Non può già determinare il campionato. Pensare positivo può portarci un vantaggio, ma dobbiamo avere grande consapevolezza e pensare partita dopo partita. L'Empoli ha cambiato allenatore e sistema di gioco. Già portava tanti giocatore oltre la linea della palla, ora molti di più. Noi dobbiamo fare il nostro percorso, senza reclamizzare troppo questa partita. Magari può dare tre punti pesanti, ma a prescindere dal risultato non cambierà nulla. Noi dobbiamo arrivare fino in fondo, pensando una partita alla volta"."Ogni partita dobbiamo migliorare i dettagli, le nostre qualità, e colmare le nostre lacune. Solo così proveremo ad arrivare in fondo e competitivi. I giocatori dell'Empoli hanno una tattica individuale buonissima, hanno delle giocate codificate e la percezione dello smarcamento. Giocano il calcio migliore della Serie B. Io sono onesto, non sono come quelli che dicono sempre di avere i cinquanta punti come obiettivo. Per noi è motivo di grande soddisfazione giocare contro di loro. Faccio un grosso in bocca al lupo a Provedel, è un ragazzo che conosco molto bene da quando è piccolo. Mi dispiace non poterlo incontrare in campo. Noi non dobbiamo essere presuntuosi ma ambiziosi perché dobbiamo arrivare fino in fondo. Servono grandi contenuti e qualità. L'Empoli sembra quasi una di quelle squadre dell'est di una volta, con grande talento e giocate"."Rolando è distante da una condizione psicofisica ideale. Deve riprendere a fare determinate azioni di gioco e determinati contrasti. L'infortunio è stato devastante. Ad oggi non so neanche se potrò utilizzarlo come cambio. È una possibilità. Szyminski e Fiordilino, invece, mi danno delle garanzie sotto l'aspetto della razionalità"."Stiamo pensando alla partita di venerdì. Se dal mercato arriveranno dei giocatori poi ne parlerò. Haksabanovic ha una buonissima accelerazione, un buon uno contro uno con dei straordinari margini di miglioramento. Ha grande talento. Ama moltissimo defilarsi, è un destro ma usa bene entrambi i piedi. Ha delle caratteristiche di un certo tipo, ma ancora non si è allenato con noi e non è nostro"."Pensavamo di mettere un giocatore di sostanza fisica perché il Brescia poteva impensierirci sulle palle inattive. Per questo ho messo Moreo al posto di Trajkovski. Su quella occasione la palla gli è rimbalzata male, ma la sostituzione non è arrivata per questo. Lui sa che siamo contentissimi di quello che sta facendo e di quello che ha fatto sabato. Contro il Brescia ha fatto una partita buona, più che sufficiente. Nestorovski, invece, non soffre il fatto di non fare gol. Quando ha fatto gol Gnahoré i primi ad entrare in campo sono stati Nestorovski e Trajkovski: questo mi ha fatto venire i brividi perché significa che loro pensano prima alla squadra".Lui incarna molto il mio modo di fare calcio. Contro il Brescia ha avuto quattro palle gol importanti, sta migliorando molto. Dalle occasioni che ha avuto potrebbe essere capocannoniere. Gli manca qualcosa, ma per me è un giocatore formidabile ed una bella persona". Tedino spende parole positive anche per Posavec: "Io ho visto da vicino Meret, Donnarumma, Zaccagno e Audero, portieri italiani al top. Sono convinto che Josip non abbia nulla da rimproverarsi rispetto a questi portieri. La dimostrazione di essere un ottimo estremo difensore deve partire da adesso. Siamo soddisfatti di quello che ha fatto finora, ma vogliamo continuità di rendimento da qui alla fine. Senza togliere nulla al lavoro di Pomini e Maniero che stanno alzando il livello del suo lavoro"."La perdita di Carlos come giocatore e uomo mi dispiace parecchio. A livello numerico ci siamo, senza ombra di dubbio. Crediamo di poter andare avanti così. Non mi aspetto nulla, sono contento che il 95% della rosa sia rimasta. Ci sono state delle occasioni per giocatori importanti, lo sforzo fatto dalla società è stato importante. Vogliamo raggiungere un grande obiettivo. Non vogliamo prendere giocatori tanto per prenderli, dobbiamo essere bravi a non portare moltissima gente e creare dei malumori. Haksabanovic ha le caratteristiche di Embalo, può cambiare la partita in diversi ruoli come Coronado"."Provedel era la certezza, ma anche Terraciano è un portiere valido. Sappiamo, invece, che Krunic sia un ottimo giocatore, ma Lollo e Brighi non sono gli ultimi arrivati. Ci sono dei giocatori molto validi. Loro continueranno a fare quello che hanno sempre fatto, giocando la palla. So cosa significa perdere tanti giocatori".