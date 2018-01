PALERMO - Sufficiente, ma senza il colpo finale. Si è chiusa la sessione invernale di calciomercato ed il Palermo è uscito dal mese di gennaio né indebolito né rafforzato. Sicuramente il direttore sportivo Fabio Lupo è uno dei promossi indiscussi del mercato visto che è riuscito a muoversi con tempo su ogni trattativa. Gli arrivi di Fiore e Moreo non sono stati last minute e, soprattutto nel primo caso, è stato un acquisto anche conveniente in termini economici visto che l'ex Standard Liegi è praticamente arrivato a zero euro. Moreo, invece, è stato una richiesta di Tedino che il Palermo ha prontamente soddisfatto ed ha portato a rafforzare il reparto avanzato. Proprio l'attacco è stato il reparto dove ci sono stati maggiori movimenti: due uscite (Embalo e Monachello) e una entrata, quella di Moreo.

Lupo ha provato in ogni modo a chiudere la trattativa per Samuel Di Carmine, ma il Perugia ha alzato un muro veramente invalicabile. Dopo i primi tentativi ad inizio mese, il Palermo è tornato all'assalto e la proposta era veramente interessante: prestito oneroso da un milione di euro con obbligo di riscatto a un milione di euro in caso di permanenza dei rosanero in Serie B, due milioni con la promozione in Serie A. Al ragazzo - che aveva già dato il benestare per il passaggio al Palermo - un contratto di due anni e mezzo a partire dal riscatto di giugno. Quasi tre milioni di euro non sono bastati per convincere il presidente del Perugia Santopadre a lasciare Di Carmine, un giocatore alla soglia dei 30 anni e con un contratto in scadenza nel 2019.Anche qui il Parma ha fatto muro ed il direttore sportivo Fabio Lupo ha preferito lasciare tutto per com'è. Tedino, quindi, affronterà questa seconda parte di campionato con tre prime punte (Nestorovski, Moreo e La Gumina) oltre a Trajkovski e Coronado che all'occorrenza può essere impiegato dietro alla punta. Embalo ha salutato direzione Brescia visto il braccio di ferro con l'agente, mentre Monachello è passato all'Ascoli. L'altra cessione, invece, ha visto protagonista Cionek che era in scadenza di contratto.Tedino aveva chiesto un vice Aleesami, ma alla fine non è arrivato. Un mancato acquisto che lascia un buco su quella fascia che può essere colmato dal rientro di Rolando, oltre al possibile impiegato di Corentin Fiore anche se Tedino ha detto che può giocare da quarto di difesa e non da quinto di centrocampo. Insomma, adesso la parola passa al campo. Il Palermo esce da gennaio con un mercato sufficiente e con l'obiettivo di tornare in Serie A.