La deadline di questa sessione invernale è sempre più vicina. Per il Palermo sarà sicuramente un ultimo giorno di mercato senza la frenesia di dover portare a conclusione delle trattative. Si perché alla fine è arrivato l'erede di Carlos Embalo e, al tempo stesso, vice Aleesami: si tratta di Sead Haksabanovic. Una trattativa a sorpresa portata avanti dal direttore sportivo Fabio Lupo che ha scoperto questo giocatore grazie alla sua fitta rete di osservatori. Montenegrino con origini svedesi, classe 1999, Haksabanovic è di proprietà del West Ham ma è cresciuto in patria nell'Halmstad. Con gli hammers ha collezionato appena due presenze con la prima squadra e ieri sera si è seduto in panchina nella sfida contro il Crystal Palace. Questo ha rallentato il suo arrivo, ma ormai la trattativa è chiusa. Per il giocatore previsto un contratto quadriennale.Il giocatore montenegrino, infatti, può ricoprire diversi ruoli a centrocampo, compreso quello di esterno sinistro. Una lacuna certamente colmata con un nome a sorpresa rispetto a quelli fatti in questo mese di gennaio, tutti giocatori italiani. Non ultimo Del Grosso del Venezia, ma le difficoltà degli ultimi giorni hanno portato il Palermo ed il direttore Lupo a virare su altri obiettivi.ma difficilmente verrà fatto qualcosa. Bisognerà controllare una situazione in uscita, quella di Davide Petermann. Il giocatore, però, potrebbe restare a Palermo perché tutte le piste in Lega Pro si sono raffreddate per la questione alla lista over dove rientrerebbe Petermann. L'ultima idea resta quella della Sicula Leonzio, con possibili novità in giornata. Scenari che vanno conclusi il prima possibili, il mercato sta per chiudere.