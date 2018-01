Il club aretuseo ha ufficializzato, attraverso una nota apparsa sulla pagina della società, l’ingaggio a titolo temporaneo del difensore classe '95, che ha disputato la prima parte di stagione con il Teramo. Per Altobelli, che ha già effettuato la sua prima seduta d’allenamento agli ordini di mister Paolo Bianco, un passato con le maglie di Pescara, Foggia e Maceratese.tra le trattative che potrebbero definirsi, come riportato da Tuttomercatoweb, lo scambio tra Siracusa e Reggina che porterebbe Tiziano Tulissi in azzurro ed in amaranto Simone Mazzocchi, che ultimamente fatica a trovare spazio dopo un avvio di stagione brillante; gli aretusei avrebbero fatto un sondaggio anche per l’esterno difensivo Scrugli, il cui arrivo potrebbe essere facilitato dalle difficoltà societarie in cui versa l’Akragas. Potrebbe, infine, rimanere il siracusano Tino Parisi: protagonista di un campionato in crescendo con la maglia della sua città, il laterale azzurro starebbe pensando di rimanere almeno fino al termine della stagione nonostante le tante offerte a lui pervrenute.