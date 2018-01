Il Palermo nelle ultime settimane sta riuscendo a raccogliere tanti punti anche grazie all'apporto in fase offensiva dei propri centrocampisti. Sono ben undici le reti arrivate da dei centrocampisti, considerando anche in questo reparto Coronado. Il capolista è Ivaylo Chochev, salito a quota quattro reti con il gol contro il Brescia di sabato scorso. Un record per lui in Italia visto che da quando veste la maglia del Palermo non aveva mai segnato così tanto in una stagione. Primo obiettivo raggiunto, anche se resta distante dalle nove reti segnate in una stagione con la maglia del Cska Sofia nell'anno 2013-14.Per lui terzo gol in stagione, tanti quanti segnati con la maglia della Carrarese nella stagione 2015-2016. Proprio il centrocampista francese è una delle note più liete di questa stagione. Inseguito per tanto tempo, Gnahoré sta dimostrando di essere un giocatore sempre pronto all'uso quando chiamato in causa. Il gol dopo due minuti contro il Brescia ne è la più chiara dimostrazione.Un mese intenso con cinque partite da titolare prima di Natale, poi la panchina con il rientro di Chochev. Gnahoré, però, è la prima idea di Tedino quando serve una mano a partita in corso. Un giocatore bravo ad entrare subito nel match, a differenza di Radoslaw Murawski, anche lui relegato alla panchina con l'arretramento di Coronado nella linea di centrocampo. Difficile che Tedino smuova il suo undici base, ma Gnahoré ha lanciato un messaggio importante verso Empoli: ci sono anche io.