La partita di venerdì prossimo tra Empoli e Palermo propone il duello tra due attacchi che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. La coppia toscana è la migliore d'Europa, 30 gol in due; quella rosanero, invece, ha segnato meno della metà dei gol, un totale di tredici marcature per la coppia. Sicuramente la partita del Castellani deve servire per il riscatto di Ilija Nestorovski. Partite di enorme sacrificio nelle ultime settimane, ma zero gol messi a segno. Un digiuno di reti che ormai dura da due mesi abbondanti: l'ultima marcatura di Nesto risale al 25 novembre, sfida contro l'Avellino. Poi un infortunio di mezzo e tre partite giocate a secco di gol.Il macedone, insieme a Trajkovski, ha giocato partite di enorme sacrificio nelle ultime settimane ma con poche occasioni da gol. Adesso serve l'inversione del trend, anche perché il Palermo ha bisogno dei gol del suo bomber e capitano. Nestorovski è una guida non solo in campo, ma anche fuori. L'obiettivo della stagione resta la promozione in Serie A, ma l'obiettivo personale dell'attaccante macedone erano le trenta marcature di Luca Toni. Forse un traguardo impossibile da raggiungere a questo punto della stagione visto che ci sono venti gol di distanza, ma che comunque resta da stimolo.A Bari è arrivata una prova di forza, con il Palermo è una prova di maturità. Qui servirà la migliore prova dell'anno della difesa rosanero che ha subito appena un gol nelle ultime sette partite.