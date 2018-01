PALERMO - Le ultime mosse prima del gong finale. Domani si chiuderà la sessione invernale di calciomercato e per il Palermo non è ancora arrivata la parola fine alle trattative. Il direttore sportivo Fabio Lupo è arrivato a Milano ieri sera dopo aver passato l'intera giornata in quel di Fiumicino per l'elezione del presidente della Figc. Poco meno di quarantotto ore per portare a segno l'ultimo colpo di mercato: l'esterno sinistro. Con la cessione di Embalo al Brescia, infatti, resta un vuoto nella formazione di Bruno Tedino che va colmato il prima possibile. In questo mese sono tanti i nomi fatti per quel ruolo, ma adesso sembra uno solo quello sulla lista del Palermo, Cristiano Del Grosso.Con il Venezia ci sono ancora spiragli per il buon esito della trattativa, ma non è facile che arrivi il lasciapassare per il trasferimento a Palermo. Il direttore sportivo del Venezia Leandro Rinaudo, infatti, dovrebbe trovare a stretto giro un sostituto e la pista battuta negli ultimi giorni (Crecco) si è raffreddata. C'è ancora del tempo per approfondire la vicenda, ma al momento il Palermo non sembra abbia delle alternative. Quella low-cost di Carmine Setola, giocatore lasciato in prestito a Cesena dopo aver acquisito il cartellino, non è più una ipotesi visto che l'esterno è destinato al Pisa. Nelle prossime ore, infatti, arriverà l'ufficialità.L'esterno sinistro è un acquisto da fare, non più quello di un attaccante. Calaiò sembrava una pista da battere con l'addio di Embalo, ma adesso il giocatore è stato bloccato dal Parma, viste anche le prestazioni negli ultimi due match. L'agente dell'attaccante palermitano - con il quale il club aveva già trovato un accordo economico - oggi lascerà Milano senza aver avuto contatti con il Palermo negli ultimi giorni. Non solo entrate, ma anche uscite. Lupo tra oggi e domani proverà a piazzare Petermann in Lega Pro. Sfumata l'ipotesi Trapani, il giocatore può restare in Sicilia visto l'interesse della Sicula Leonzio.