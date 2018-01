Alessandro Polidori, attaccante classe 1992 cresciuto nel settore giovanile della Ternana, inizia a farsi le ossa in Serie D con le maglie dello Sporting Terni (34 presenze, 9 gol nel 2012-13) e della Flaminia Civitacastellana (58 gare e 27 reti totali dal 2013 al 2015). Nel 2015-16 approda al Rimini in Lega Pro e mette a segno 10 reti su 27 partite disputate. La stagione seguente passa al Pescara che però lo gira all’Arezzo, sempre nella terza serie nazionale, e colleziona 35 presenze e 10 gol. In estate il passaggio alla Pro Vercelli in Serie B, dove, fino a gennaio, ha disputato 12 gare segnando anche una rete contro il Cittadella.Arrivato al Trapani l’estate scorsa, l’esperto centravanti brasiliano ha totalizzato con la maglia granata 20 presenze in campionato, 2 in Tim Cup e 2 in Coppa Italia – Serie C ed ha realizzato 6 gol.