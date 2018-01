Il Palermo ha ritrovato al Barbera una cornice di pubblico leggermente migliore rispetto a quella delle ultime sfide giocate tra le mura amiche. Un totale di 6799 spettatori, secondo miglior dato stagionale dietro solo alla sfida contro il Cittadella dove i paganti erano in totale 7803. Senza dubbio nella partita di sabato ha giocato a favore del Palermo la presenza delle scuole calcio, invitate dalla società e posizionate nella tribuna Montepellegrino inferiore laterale, che hanno "abbellito" la cornice del Barbera. Dati che comunque restano ben lontani a quelli degli anni scorsi, con una media spettatori a partita distante dalle prime squadre del campionato di Serie B.anche se le contestazioni nei confronti del patron Maurizio Zamparini non sono più a scena aperta come nei mesi scorsi. I risultati giocano a favore del quieto vivere e stanno quasi nascondendo la "polvere" sotto il tappeto.dalla sfida col Foggia biglietti di Curva a 2 euro e Tribuna Montepellegrino a 5 euro. "Per raggiungere l'unico obiettivo prefissato e ricominciare un ciclo vincente è indispensabile tutto il vostro amore. Il "Renzo Barbera" deve tornare ad essere una bolgia come in quel Palermo-Triestina, un tripudio di trentamila sciarpe e bandiere rosanero" scriveva ieri Zamparini nella sua lettera aperta. Resta un problema di fondo, quei trentamila spettatori visti ormai quattordici anni fa sono soltanto un lontano ricordo. Un altro Palermo, un altro calcio. Adesso, però, serve l'affetto dei tifosi anche solo il 50% di coloro che affollavano il Barbera. Vedremo quali effetti avrà questo appello di Zamparini: un boomerang o porterà tifosi allo stadio?