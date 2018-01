Al ‘De Simone’ i tifosi aretusei sono tornati ad esultare due mesi dopo l’ultimo successo sul Catanzaro, poi un altro squillo a Bisceglie prima di tirare il freno. Ieri contro il Racing Fondi, però, la squadra di Bianco ha mostrato grande determinazione e voglia di vincere, forse rinvigorita dal gradito ritorno dell’esterno d’attacco Elio De Silvestro, che ha vivacizzato la manovra offensiva degli azzurri.“Si è rivisto il Siracusa della prima parte della stagione, si è rivisto quell’entusiasmo che ultimamente è mancato un po’ a questa squadra. Mi è piaciuto molto l’approccio alla gara, oggi i ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto in allenamento, che è ciò che tutti ci aspettavamo e che purtroppo è mancato nella prima parte di Rende. Noi siamo questa squadra, dobbiamo fare pochi calcoli, dobbiamo andare a prendere alto gli avversari senza pensare a ciò che succede altrove. Se facciamo questo, con questa mentalità e con questa determinazione io credo che potremo battere qualsiasi avversario. De Silvestro ha ridato entusiasmo, ha fatto una buona partita, ma si vince in undici. Turati? Il ginocchio è ok, ma ha avuto problemi muscolari dovuti ai postumi dell’intervento”.“Ho rivisto il Siracusa che mi ha tanto divertito nella prima parte della stagione. Una vittoria strameritata che spero cancelli le ultime, opache, prestazioni. Sono convinto che siamo di fronte a un nuovo inizio. Sono rimasto impressionato dall'esordio di Elio De Silvestro e felice per il gol del siracusano Tino Parisi. In questa settimana si chiude la finestra di mercato – ha concluso il massimo dirigente aretuseo –. Poi possiamo concentrarci sul finale di stagione. Intanto ci siamo ripresi il quarto posto in classifica”.“Sono contentissimo perché questa nuova esperienza a Siracusa non poteva iniziare in modo migliore. È stata un’ottima partita da parte di tutta la squadra – ha detto il fantasista –. Avrei voluto restare già direttamente dall’anno scorso, ma sono felice di essere tornato, qui mi trovo benissimo. Adesso passo dopo passo secondo me possiamo toglierci delle soddisfazioni. Ora pensiamo al Cosenza, andiamo a prendere dei punti anche lì magari con un’altra buona prestazione. Con i tifosi ho un rapporto unico, li ringrazio per la standig ovation di oggi”.