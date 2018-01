PALERMO - Il via ad una nuova settimana verso la partita che può cambiare la stagione del Palermo. I rosanero di Bruno Tedino si sono già messi alle spalle il successo contro il Brescia, raccogliendo sia quanto di buono fatto che gli aspetti negativi che devono essere migliorati, ed ha messo nel mirino la partita contro l'Empoli. Si gioca venerdì in anticipo: niente giorno di riposo, quindi, e testa focalizzata sui toscani che sono reduci da un successo a dir poco rotondo in casa del Bari. Il momento per il Palermo è senza dubbio positivo, motivo per cui bisogna sfruttare il tutto per fare una buona prestazione a Empoli. Una vittoria sarebbe importantissima per diversi motivi.Il primo riguarda la statistica, visto che con un risultato utile Tedino batterebbe il record di match senza sconfitte consecutive fuori casa del campionato cadetto. Il secondo, e forse il più importante, darebbe al Palermo maggiore consapevolezza dei propri mezzi e allontanerebbe ancor di più l'Empoli dalla vetta. Distanziare i toscani, che viceversa aggancerebbero i rosa con una vittoria, è importante visto che la squadra di Andreazzoli sta giocando il miglior calcio del campionato di Serie B.Ma passando a quanto visto contro il Brescia, Tedino deve ripartire senza dubbio dalla forza della difesa. Un solo gol subito nelle ultime sette partite, appena sette gol subiti lontano dal Renzo Barbera. Nonostante l'addio di Cionek la retroguardia si è dimostrata quadrata con l'inserimento di Dawidowicz al posto del connazionale polacco. Una formula magica con la coppia Struna-Dawidowicz. La difesa regge, l'attacco non punge. E qui bisogna migliorare perché Trajkovski e Nestorovski sono reduci da partite di enorme sacrificio ma senza reti. Segnano gli attaccanti, ma serviranno anche i loro gol contro la migliore coppia di attaccanti del campionato, Donnarumma e Caputo.