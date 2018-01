Un pareggio a reti bianche che non soddisfa nessuna delle due squadre, il Gela non vince da nove giornate mentre il Messina non riesce a bissare il successo con la Cittanovese. Ma nel dopogara, ai microfoni di Radio Amore, il numero uno peloritano Pietro Sciotto attacca l’ambiente gelese: “Speravo in un secondo tempo diverso, dopo quarantacinque minuti eccezionali. Abbiamo dimostrato una volta di più che siamo la migliore squadra del campionato e ci prendiamo i complimenti dello staff tecnico del Gela. Ma sono accaduti episodi gravissimi nel corso dell’intervallo”.“Abbiamo subito un’aggressione, cose che non dovrebbero accedere nel calcio. Abbiamo rischiato l’incolumità, anche io e il mister. Quello che è successo ci ha tagliato le gambe. In campo si è visto che abbiamo sempre tenuto il match in mano, nel primo tempo stavamo dettando legge”.“Siamo stati condizionati dall’espulsione di Inzoudine. Abbiamo dovuto rivoluzionare l’assetto ed è diventata un’altra partita. Al di là del contatto tra Polito e Inzoudine, che sono stati espulsi, nel nostro spogliatoio è accaduto altro, con gente entrata dall’esterno. Ma preferisco lasciar perdere questi episodi che non c’entrano nulla con lo sport”.“Abbiamo giocato e costruito. Yeboah? Ha fatto la sua partita, non voglio parlare dei singoli. Siamo stati bravi e propositivi nel primo tempo, nella ripresa invece è cambiato tutto, anche perché come detto è successo altro. Meo comunque non è quasi mai dovuto intervenire. In chiave playoff è un punto importante e recuperiamo una lunghezza all’Ercolanese. Ancora è lunga, abbiamo dato continuità”.