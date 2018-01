Era l'obiettivo minimo in base a quanto aveva dichiarato l'allenatore bresciano poco prima della partenza alla volta della Puglia, e alla fine ci si può anche accontentare in casa bianconera dopo una gara in cui non c'è mai stato un momento in cui i padroni di casa hanno preso il sopravvento rispetto agli ospiti e viceversa. Era stata brava la formazione leontina a sbloccare il punteggio in un momento che sembrava propizio per prendere il sopravvento, con il tap-in di Marano che aveva regalato il sorriso allo stesso Diana. Poi lo stacco imperioso di Sarao a quattro minuti dall'intervallo ha riportato tutti sulla terra, rendendo dunque il pareggio l'obiettivo da perseguire fino al triplice fischio. E con una trasferta superata con successo, che fa seguito alla vittoria nel derby con il Trapani, il sorriso può allargarsi ancora.e che soprattutto mantiene intatta la fiducia risalita dopo il successo nel derby di domenica scorsa. Il tecnico bianconero lamenta ancora qualche errore in fase di finalizzazione, annoso problema di casa Sicula Leonzio in questa stagione, ma al tempo stesso sottolinea proprio i miglioramenti fatti nella gestione del pallone e nell'occupazione degli spazi: "Ci prendiamo il punto che rientra in un importante percorso di crescita - dichiara Diana in sala stampa - . Potevamo anche vincere la partita, passando in vantaggio abbiamo avuto la possibilità di battere un avversario valido quale il Monopoli. Prova importante dei ragazzi, non abbiamo finalizzato quanto abbiamo prodotto ma sono soddisfatto della manovra e della personalità che hanno mostrato in campo".Copertina d'obbligo per Marano che è tornato al gol, ma anche il debutto dal primo minuto di Russo e l'importante conferma di Pollace hanno soddisfatto e non poco il tecnico della Sicula Leonzio, il quale sostiene anche la necessità di ridurre il più possibile i pericoli da correre sui calci da fermo: "Non sono abituato a lamentarmi. Chiaro che la nostra sia una rosa da scoprire ma che da costantemente risposte importanti. Aquilanti è un professionista serio, Marano rientrava da un infortunio e ha disputato una buona gara aldilà del gol messo a segno. Russo ha esordito dal 1′ e Pollace giocava la sua seconda partita consecutiva. Ciò che non va bene è che abbiamo sofferto eccessivamente le palle inattive, che hanno portato al gol del loro pareggio e che avrebbero potuto condizionare la partita. In settimana lavoreremo su questo aspetto per farci trovare pronti nelle situazioni di gioco che richiedono maggiore attenzione e prontezza, a partire da martedì quando prepareremo il match a venire contro il Bisceglie"