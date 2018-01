L'esterno offensivo nativo della Guinea, per uno strano scherzo del destino, lascia il club di viale del Fante per approdare nel club che ha affrontato da avversario nell'ultima gara di campionato, il Brescia uscito sconfitto per 2-0 al "Barbera" due giorni fa, e che lo ritrova dunque un paio di stagioni dopo. È infatti ufficiale il ritorno dell'ormai ex giocatore rosanero alla corte delle Rondinelle, dove ha già giocato sempre in serie B nella stagione 2015/2016, quando ha messo a segno 5 reti e ben 11 assist. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto, come rende noto il club rosanero nel breve comunicato diffuso qualche minuto fa.