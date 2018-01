che regala nuovamente la vetta solitaria ai rosanero in attesa del match di oggi pomeriggio tra Cittadella e Frosinone. Molto soddisfatto soprattutto dalla prestazione dei rosanero, il patron friulano ha analizzato la sfida contro le Rondinelle: “Era una partita che io temevo molto, non tanto per la forza del Brescia, ma a livello psicologico. Ho visto un buon Palermo che sta superando il periodo della pausa, perché prima di Natale eravamo al top e ora stiamo facendo un ottimo recupero. Ieri ho visto una sola squadra in campo, noi abbiamo rischiato solo in una occasione dove Posavec si è superato, ma abbiamo creato sette-otto palle gol”.– ha aggiunto Zamparini –. Sono molto dispiaciuto che qualcuno abbia dato un 5 in pagella a Trajkovski che secondo me ha fatto un’ottima partita e naturalmente è stato molto sfortunato perché quando ha avuto la palla gol gli è rimbalzata male la palla, come si vede chiaramente dal replay. Mi fa molto male quando vedo queste cose nei confronti di giocatori che Tedino ha riportato ad un alto livello”.Chochev ha sbloccato l’incontro in avvio andando a segno per la quarta volta e migliorando il proprio record stagionale, Gnahorè l’ha invece chiusa dimostrando di saper essere subito decisivo a pochi minuti dal suo ingresso in campo. “Chochev è un giocatore di ottimo livello ha fatto bene tutta la partita, i voti non si danno alti solo perché uno fa gol – prosegue il patron rosanero –. Gnahorè ha preso 7, sono contento per lui, ma sono infelice per il 5 a Trajkovski che ha combattuto 60-70 minuti molto bene. I voti non li do mai sui gol ma sulle prestazioni. Certamente abbiamo dei giocatori che quando entrano fanno la differenza, Gnahorè è uno di quelli e l’abbiamo preso per questo motivo.“Dobbiamo certamente dire un grazie ai nostri portieri, ma anche alla difesa ed all’allenatore che ha fatto della nostra retroguardia la più forte del campionato – sottolinea –. Un altro a cui hanno dato 5,5 è Dawidowicz, non riesco proprio a capire. Questo accade solo a Palermo, in tutta Italia gli hanno dato 6,5”.“Una partita molto delicata soprattutto dal punto di vista nervoso perché il risultato è troppo importante anche se non determinante. Diciamo che per noi è importante mantenere la distanza che abbiamo oggi con l’Empoli sperando che raddoppi, perché noi abbiamo nel nostro DNA la possibilità di vincere. Io ritengo la nostra squadra più forte dell’Empoli, anche se loro hanno la coppia d’attacco più forte di tutto il campionato, anche migliore della nostra e i gol realizzati lo dimostrano, ma noi abbiamo anche la miglior difesa. Per cui – conclude Zamparini – ritengo che noi faremo un’ottima partita perché noi quando troviamo squadre che non si mettono in undici in difesa, come è stato a tratti anche ieri con il Brescia, il Palermo si esprime e noi nel gioco andiamo benissimo”.