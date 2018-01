che non alimenta le ambizioni di playoff delle due compagini. Seconda frazione di gioco giocata in inferiorità numerica da entrambe le squadre, per via delle espulsioni di Polito ed Inzoudine, per via di una scaramuccia subito prima dell’ingresso in campo.sugli esterni spazio ad Inzoudine e Lia, al centro della difesa presenti Manetta e Bruno. A centrocampo c’è il trio Bossa, Cozzolino e Lavrendi, in avanti il tridente Ragosta, Rosafio e Yeboah. Il Gela invece si affida agli ex Polito e Bonanno, quest’ultimo decisivo nell’1-1 dell’andata al “Franco Scoglio” con un rigore a tempo scaduto.Buon avvio dei giallorossi che cercano di mettere subito le mani sul match. Poco prima del 20’ follia di Brugaletta che si avventura in qualche dribbling di troppo nell’area piccola e per poco Yeboah non ne approfitta. Al 25’ primo cambio tra i padroni di casa, capitan Bonaffini e costretto a dare forfait, al suo posto l’ex Trapani Pirrone. Partita piuttosto bloccata soprattutto per l’atteggiamento guardingo dei padroni di casa, così la squadra di Modica deve fare affidamento alle giocate individuali dei suoi soliti. Al 31’ Rosafio innesca Yeboah a tu per tu con Biondi, ma il controllo del colored giallorosso non è dei migliori e l’azione si perde. Al 42’ però il Gela va vicinissimo al gol del vantaggio, bel traversone di Alma per Bonanno che lasciato colpevolmente solo in area di rigore riesce a girare di testa e per poco Potenza non arriva in scivolata. Le due squadre tornano negli spogliatoi sullo 0-0, risultato giusto vista il predominio territoriale del Messina, ma il Gela può recriminare per la grande occasione arrivata sul finale.Modica dopo 5 minuti nella ripresa toglie Rosafio e inserisce Cassaro, spostando Bruno sull’esterno. Il secondo tempo però è avaro di emozioni, entrambe le squadre sembrano risentire di quanto accaduto poco prima e inizia ad esserci più tensione nonostante un primo tempo non particolarmente ricco di emozioni ma sicuramente più frizzante. A metà ripresa Modica richiama Ragosta, al suo posto Mascari. Terranova poco dopo inserisce La Vardera al posto di Cataldi. Di occasioni però neanche a parlarne, il Messina non riesce ad avere lo stesso spirito del primo tempo, il Gela ci rpova all’84’ con un tiro di La Vardera, sfera che finisce d’un soffio a lato alla destra di Meo. All’88’ Lia innesca Cozzolino che calcia sul primo palo da posizione defilata, Biondi respinge con i piedi. Al Messina non riesce il colpaccio, la squadra di Modica è sembrata la brutta copia di quella ammirata nelle ultime settimane. Tutto sommato un pareggio a Gela non è da buttare, ma forse era lecito aspettarsi di più.Biondi; Polito, Bruno A., Cuomo, Moi, Brugaletta, Bonaffini (dal 26' pt Pirrone), Cosenza, Cataldi (dal 27' st La Vardera), Bonanno (dal 40' st Gallon), Alma (dal 45' st Chidichimo). A disposizione: Cascione, Mansueto, Chirullo, Maniscalchi, Acquaviva. Allenatore: Nicola Terranova.Meo, Lia (dal 45' st Iudicelli), Inzoudine, Bossa, Manetta, Bruno F., Rosafio (dal 5' st Cassaro), Cozzolino, Yeboah (dal 41' st Stranges), Lavrendi, Ragosta (dal 24' st Mascari).A disposizione: Rinaldi, Prisco, Balsamà, Bucca, Barbera. Allenatore: Giacomo ModicaGabriele Scatena di AvezzanoAlessio Mangoni e Matteo Camoni di Pistoia.23'pt Cuomo (G), 2' st Cosenza (G), 9'st Lia (M), 36' st Cassaro (M), 48' st Angelo Bruno (G)dal 1' st Polito (G) ed Inzoudine (M)