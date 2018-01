e non solo dalle trasferte, migliorando quella che fino a qualche settimana fa era una pecca, allora il cosiddetto 'progetto serie A' può concretamente prendere forma domenica dopo domenica. Per il Palermo di Bruno Tedino il successo di ieri per 2-0 contro il Brescia rappresenta questo, un ulteriore passo in avanti del gruppo rosanero che con quella contro i lombardi trova la terza vittoria di fila al 'Barbera' cosa mai accaduta quest'anno con il massimo delle serie di successi consecutivi che si fermava a due. Le sconfitte contro Novara e Cittadella, uniche macchie della fin qui perfetta stagione dei siciliani, erano arrivate inaspettate in momenti positivi per gli uomini dell'ex tecnico del Pordenone che più volte aveva parlato di una squadra a due velocità fra casa e trasferta.contro la Salernitana vinta 3-0, i rosa hanno mostrato la stessa bava alla bocca vista nelle sfide lontane dal capoluogo e la stessa solidità difensiva che ha portato il Brescia a presentarsi dalle parti di Posavec soltano in un'occasione in maniera davvero pericolosa. Un indice di maturità in rapida ascesa per i rosa che alla luce degli otto risultati utili consecutivi (5 successi e 3 pareggi) rappresenta un ruolino di marcia da squadra che punta dritto alla serie A con in mente l'obiettivo d'insidiare il record di punti stabilito in cadetteria proprio dalla formazione siciliana nella stagione 2014/2015 (86 con Beppe Iachini in panchina).di quel gruppo, in cui spiccavano i nomi di gente come Dybala, Vazquez e Belotti, ma la sua vera punta di diamante si trova in panchina. Tedino infatti da esordiente assoluto in serie B ha fame di successo dopo tanti anni di gavetta ma allo stesso tempo rigore nelle metodiche di lavoro e sopratutto oculatezza nella gestione dei tanti giovani che compongono la sua rosa. L'esempio lampante è nella sostituzione a fine gara che l'allenatore trevigiano ha effettuato nel match di ieri richiamando Nestorovski al posto di Gnahorè che in pochi minuti è stato capace di chiudere il conto in favore dei suoi. La forza di questo Palermo sta proprio nella pericolosità dei propri centrocampisti, non a caso ieri sono arrivati due gol ancora una volta da Chochev e Gnahorè, con il reparto avanzato che può permettersi di prendere qualche giornata di pausa. I gol di Nestorovski e soci però serviranno già dalla prossima settimana contro un Empoli che proprio con i suoi bomber Donnarumma e Caputo ha strapazzato il Bari.