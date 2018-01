L'Akragas è chiamato ad una prova da Gigante nello scontro diretto per la salvezza in casa della Paganese. Due squadre in grandi difficoltà che potrebbero provare a rilanciarsi proprio grazie ai punti messi in palio in questo incontro per la sopravvivenza.90' Triplice fischio: la Paganese batte di misura l'Akragas.84' Minacori prende il posto di Russo nel finale.79' Maiorano rileva Picone nella Paganese.70' Cambio in attacco per l'Akragas che sostituisce Gjuci con Tripoli.66' Tascone lascia il posto a Ngamba.58' Doppio cambio per il Gigante che inserisce Franco e Moreo al posto di Navas e Saitta.46' Iniziata la ripresa.45'+3' Fine primo tempo.34' Talamo, infortunato, è costretto a lascare il proprio posto a Negro.1' Calcio d'inizio.Tascone 8'.Gomis; Meroni, Piana, Acampora; Tascone, Picone, Bensaja, Scarpa, Della Corte; Talamo (Negro 34'), Cesaretti. A disposizione: Galli, Marone, Ngamba, Maiorano, Buonocore, Bernardini, Pavan, Marigliani, Danielli, Grillo. Allenatore: Favo.Vono; Scrugli, Pisani, Danese, Saitta; Navas, Carrotta, Vicente, Russo; Gjuci, Salvemini. A disposizione: Lo Monaco, Ioio, Petrucci, Bramati, Moreo, Minacore, Canale, Franchi, Malluzzo, Tripoli. Allenatore: Di Napoli.Ammonizioni: Vicente 42', Saitta 45', Bensaja 50', Salvemini 68'.