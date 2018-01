"Oggi non sono per niente arrabbiato. Quando parlo con molti colleghi di questo campionato, ai quali devo molto perché sono l'ultimo arrivato e mi piace confrontarmi con persone che sono in B da più tempo, sento che molte squadre riescono a tenere aperta la partita. Squadre di media classifica come il Brescia non vogliono prendere il secondo gol, è un motivo ricorrente. Nel primo tempo abbiamo fatto una partita sottoritmo, una cosa che non viene fatta a posta perché non trova spazi. Bisogna trovarli come nel secondo tempo dove abbiamo creato almeno 5-6 palle importanti. L'indice di pericolosità è stato buono. Non posso chiedere di più a questi ragazzi. L'unica cosa è alzare un po' i ritmi, per il resto siamo stati bravi. Al Brescia abbiamo concesso solo una palla gol. Siamo felici del risultato e di quello che abbiamo fatto."Se la squadra resta corta è perché gli attaccanti si fanno il mazzo. Su questo sono molto devoto agli attaccanti. Nestorovski è un realizzatore, è difficile che lo si perde. Anche oggi si è sacrificato molto, per noi è un valore aggiunto. Trajkovski ha sbagliato un gol, gli è saltata male la palla. Anche lui ha fatto un ottimo lavoro. Non è che gli attaccanti siano indispensabili per vincere le partite, la squadra si dimostra tale con gli inserimenti dei centrocampisti e le sponde degli attaccanti".Poteva quasi essere il capocannoniere della nostra squadra. Intanto sono contento perché ha raggiunto un obiettivo, le quattro reti in campionato. Sono dell'idea che può arrivare a 10 gol, gliel'ho detto a inizio stagione. Secondo me c'è una buona manovra che si sviluppa con dei principi e delle giocate"."Non ho cambiato Carlos per il suo poco impegno o per l'impatto sbagliato. Sicuramente ha sbagliato qualcosa, ma è stato per i posizionamenti della squadra avversaria che ha creato un due contro uno con Martinelli e Curcio dalle sue parti. Carlos ha fatto qualche piccolo errore, ma per me è un giocatore eccezionale ed avrà altre possibilità in ruoli più adatti a lui. Non c'entra niente con quel ruolo, mi assumo le responsabilità. Rispoli penso che non recupererà per Empoli"."Vincere 4-0 a Bari è un segno. Sarà una partita difficile, come quella di oggi che ci ha dato tre punti pesanti. Mancano ancora diciannove partite, iniziamo ad andare all'indietro in maniera interessante. Vedo che si sono rinforzate tantissime squadre, avremo delle partite difficili. Empoli è una di queste".