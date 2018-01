Se in trasferta, infatti, aretusei si attestano come la seconda forza del campionato, non certo si può dire lo stesso tra le mura amiche, dove i leoni hanno un ruolino di marcia addirittura da retrocessione: solo squadre allo sbando come Akragas, Paganese e Casertana hanno fatto peggio. Come se non bastasse, gli azzurri non vincono da inizio dicembre dalla sfida di Bisceglie, poi tre pareggi e due sconfitte con soli due gol all’attivo.“Una partita difficile perché veniamo da un periodo che sotto l’aspetto dei risultati non è molto positivo – ha detto in conferenza stampa il tecnico azzurro Paolo Bianco –. Io sono fiducioso perché la squadra sta bene. Dispiace per la sconfitta di Rende dove non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, ma nemmeno la peggiore”.“Dobbiamo cercare di sfruttare le occasioni che ci verranno concesse perché sono convinto che la squadra creerà tanto, ma dobbiamo essere anche un po’ più attenti sul piano difensivo e non concedere loro palle gol perché in questo momento sinceramente ci va anche tutto storto e alla prima occasione ci fanno gol. Sono convinto che domani la squadra farà una prestazione diversa sotto l’aspetto mentale rispetto al primo tempo di Rende. Sono fiducioso”.