BRESCIA (3-5-2): Minelli; Meccariello, Gastaldello, Coppolaro; Furlan, Bisoli, Ndoj, Martinelli, Longhi; Torregrossa, Caracciolo. All.: Boscaglia

fra le mura amiche del 'Barbera' per proseguire la corsa verso la serie A. Bruno Tedino e i suoi nella seconda giornata del girone di ritorno in programma oggi pomeriggio (diretta LiveSiciliaSport dalle 14.10) proveranno dunque a centrare il primo successo nel nuovo anno contro il Brescia allenato da siciliano doc come Roberto Boscaglia. Le rondinelle, che da poco sono tornate sotto la guida dell'ex tecnico del Trapani, proveranno dunque a fare uno sgambetto alla capolista che divide la vetta con il Frosinone anche se Nestorovski e compagni non hanno intenzione di cedere il passo ai lombardi davanti al proprio pubblico.Tedino rispetto al pari contro lo Spezia ha un solo dubbio: chi schierare sulla fascia destra tra Fiordilino e Carlos Embalo. Il palermitano, già impiegato nel 3-5-2 in Liguria nella fascia di competenza di Andrea Rispoli, al momento è il favorito anche per la gara di oggi pomeriggio rispetto al guineano. In porta dopo l'assenza della settimana prossima torna Josip Posavec, davanti al croato la linea difensiva sarà composta da Bellusci, Struna e Dawidowicz. Il polacco parte avanti sul connazionale Szyminski, provato in settimana da Tedino anche sulla fascia destra, mentre a centrocampo Jajalo ricoprirà il ruolo di play basso con Coronado e Chochev mezzali, Aleesami invece giocherà come di consueto sulla fascia sinistra. In attacco coppia consueta con i due macedoni Nestorovski-Trajkovski con Moreo pronto a subentrare a gara in corso mentre La Gumina non viene convocato per dei problemi avuti in settimana. Si rivede Rolando, brutte notizie per Balogh invece che si ferma nuovamente per infortunio al piede destro.Con Boscaglia le rondinelle tornano al 3-5-2 con Meccariello, Gastaldello e Coppolaro davanti a Minelli sulla linea difensiva. A centrocampo Furlan e Longhi giocheranno sulle corsie laterai mentre Ndoj in cabina di regia con Marinelli e Bisoli ai suoi lati. In attacco una vecchia conoscenza rosanero come l'Airone Caracciolo con l'ex Trapani Torregrossa in appoggio.Posavec; Dawidowicz, Struna, Bellusci; Fiordilino, Chochev, Jajalo, Coronado, Aleesami; Trajkovski, Nestorovski. All.: Tedino