Questa trasferta è però una delle più ostiche per i peloritani, che anche negli anni d’oro della gestione Aliotta hanno incontrato parecchie difficoltà. Il Gela degli ultimi tempi sembra aver assunto le sembianze di una squadra in difficoltà, ma Giacomo Modica non si fida delle apparenze: “Per me il Gela non è assolutamente in crisi, ha battuto la capolista Troina e a Vibo hanno fatto una grande partita, perdendo solo nel finale. Inoltre lì c’è un discorso ambientale particolare, da non sottovalutare. E’ una partita molto insidiosa, incontriamo una delle squadre che ad inizio stagione era data tra le favorite per vincere il campionato”.“I numeri e le qualità parlano per lui – aggiunge Modica – è un ragazzo che sta facendo la differenza in questa categoria. Dovremo essere concentrati, potremo sbagliare poco, servirà attenzione. Non c’è comunque il solo Bonanno, hanno anche Gallon, dietro sono strutturati bene, in mezzo al campo hanno qualità. Come delicatezza di partita si avvicina a quella di Nocera”.“Non dovremo essere spavaldi, ma bravi a leggere le situazioni e a colpire nel momento giusto. Bisogna stare attenti all’eccesso di euforia. Meglio però vivere sognando in grande che nella tristezza. Sono convinto che col passare del tempo abbiamo acquisito grande consapevolezza”.“E’ probabile, ma sto valutando con grande attenzione i due dietro. La squadra può dare tanto, è insieme a me da tre mesi, il periodo giusto per costruire una base. Stanno giocando con allegria, mettendoci tutti grande dedizione. Ritengo che siamo in netta ripresa ed abbiamo grandi margini di miglioramento. Ci penalizza molto essere partiti ad handicap, ma dobbiamo cercare di non lasciare nulla di intentato. Con 14 gare da giocare ci sono 42 punti a disposizione, bisognerà saper gestire ogni situazione. Dobbiamo però sapere che le rincorse spesso si pagano”.“Stiamo vedendo tante cose, ha però grandissima esperienza ed è arrivato qui con umiltà. Ha suscitato grande interesse all’interno del gruppo. Tuttavia dovremo verificarne le condizioni fisiche, non eccezionali in questo momento. Non discutiamo il giocatore, che ha qualità alte, ma deve lavorare per mettersi alla pari con gli altri e poi eventualmente trovare l’accordo economico”.