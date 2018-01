"Cerco di dare il massimo ogni volta che scendo in campo, sono contento sia per me che per la squadra - racconta in mixed zone - La forza del gruppo è avere giocatori di qualità in ogni reparto, questa è una cosa molto positiva. Un giocatore quando si allena e lavora lo fa per giocare. Decide il mister, io ogni volta do il massimo per aiutare la squadra"."Già pensiamo alla partita contro l'Empoli, sarà un bel test con una squadra forte ed il miglior attacco della Serie B. Proveremo a conquistare dei punti. Sappiamo che la Serie B è un campionato difficile, sappiamo che serve una difesa ottima. Ci proviamo ogni partita".