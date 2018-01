Una partita che potrebbe rappresentare la svolta per i bianconeri, che dopo la vittoria nel derby contro il Trapani cercano un altro risultato importante per cercare di infilare una serie positiva che consenta di uscire dalla zona pericolosa della classifica. Il tecnico bresciano è consapevole del fatto che questa: squadra deve ancora uscire da uno status mentale per riuscire a piazzarsi in una posizione che sia più meritevole degli investimenti fatti dalla società: "Abbiamo bisogno di più personalità e più coraggio, perchè possiamo fare decisamente meglio. Lo stato d'animo della squadra è come sempre sereno, però non sono sereno io perchè ci aspetta una gara importante, e credo che forse non siamo pronti per dire che questa squadra può fare un filotto importante. Dobbiamo stare ancora molto di più sul pezzo, sono partite come questa che potrebbero riportarci dove eravamo prima. Ci sono ancora tanti passi da fare per dire di potercela giocare come vogliano".Diana non vuole guardare più di tanto in casa degli altri e chiede ai suoi giocatori un ulteriore aumento di livello nella propria prestazione, in modo da poter tornare in Sicilia con il bottino più ricco possibile e proseguire la scalata della classifica: "Il Monopoli sta tornando sui suoi livelli abituali, al di là della guida tecnica che ha portato sei punti dal suo arrivo e che conosco. Loro possono raggiungere dei picchi e lo hanno raggiunto nel corso della stagione, noi ancora no. Dall'inizio della stagione stiamo cercando di lottare per tirare fuori il meglio a questa squadra, dobbiamo trovare continuità mentre il Monopoli ha raggiunto il suo picco, lo ha perso e lo sta riacquisendo. È una squadra in salute con ottimi giocatori per la categoria, ma noi dobbiamo pensare solo che è una partita che dobbiamo cercare di fare nostra. Ci vorrà tanto coraggio e più personalità".Il tecnico bianconero sottolinea più volte di fare determinate richiesta ai giocatori per far sì che tirino fuori quello che hanno dentro, ma sa anche che la corda va tirata proprio per capire il valore effettivo di questa squadra, singolarmente e nel complesso: "Credo che ci siano ancora dei margini di miglioramento, ma quando chiedo più coraggio e più personalità voglio che sia recepita come richiesta effettiva, e che non scoraggi. Tanti giocatori potrebbero scoraggiarsi, in realtà voglio che i ragazzi acquisiscano coraggio. Voglio creare qualcosa, se la squadra ne uscirà scoraggiata vuol dire che non siamo pronti per tirarci fuori da una zona di classifica che ci tiene ancora in tensione. Non possiamo pensare di fare tabelle, dobbiamo pensare sempre a prendere il più possibile. Se le mie pretese saranno eccessive, vuol dire che non siamo pronti ma faccio determinate richieste per far crescere la squadra".Potrebbero non essere solo loro due i giocatori che il mister bresciano otterrà dal mercato quando mancano solo quattro giorni, e lo stesso Diana ammette che qualcos'altro potrebbe servire alla causa bianconera: "Mancano ancora pochi giorni, anzi spero che il mercato finisca alla svelta perchè per me è un po' fastidioso. Per me possiamo mettere dentro ancora qualcosa ma potrebbero esserci anche delle uscite con qualche giocatore che ha giocato meno. Potrebbe esserci movimento da qui a mercoledì, gli ultimi giorni possono dare delle opportunità. Io sono contentissimo della rosa che ho, magari ci sono giocatori che chiedono maggiore minutaggio e io non posso promettere niente a nessuno. Per quanto riguarda Foggia e Lescano, il primo è un po' più pronto, mentre Facundo ha una struttura fisica importante ma non appena troverà brillantezza sarà importante per noi".