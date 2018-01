POSAVEC 6,5 Inoperoso fino all'occasione capitata a Caracciolo in cui il croato si fa trovare pronto salvando la propria porta.DAWIDOWICZ 6 Sta prendendo le misure ad un ruolo che potrebbe essere suo per il resto della stagione e nonostante qualche lacuna mantiene con diligenza le consegne affidate.STRUNA 6 Per poco non trova il gol su azione nella ripresa, per il resto solita onesta amministrazione.BELLUSCI 6 Governa con la consueta esperienza il reparto e con Struna limita l'azione dell'Airone Caracciolo.EMBALO 5,5 Poca roba contro la sua ex squadra. Il guineano nell'ennesimo ruolo non suo spinge poco e male non pungendo e pensando più a difendere.CORONADO 6,5 Ispira il gol di Chochev e in almeno altre due occasioni manda i suoi compagni in porta con veri tocchi da fuoriclasse.JAJALO 6 Qualche rischio ma il croato se la cava egregiamente anche questa volta.CHOCHEV 7 Trova immediatamente il gol in maniera fortunosa ma poco dopo avrebbe la palla buona per raddoppiare. Nella ripresa sbaglia solo una ghiotta conclusione nel cuore dell'area, poi si muove benissimo fra le linee.ALEESAMI 6 I cross arrivano solo dalle parti del norvegese costretto agli straordinari vista l'assenza del corrispettivo dell'altra fascia Rispoli.TRAJKOVSKI 5 Altra gara opaca per il macedone che non trova le giocate giuste e anche quando viene servito divinamente da Coronado spreca un'ottima occasione.NESTOROVSKI 5,5 Non meglio il connazionale d'attacco che ha a che fare con una difesa condotta dall'esperto Gastaldello che gli monta una guardia asfissiante.SZYMINSKI 6 Prende il posto di uno spento Embalo e rispetto al guineano prova a dare verve al ruolo dell'assente Rispoli.MOREO S.VGNAHORE' S.V