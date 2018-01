Il suo Trapani non ha giocato una delle migliori partite dall'inizio della stagione, ma in una serata del genere era importante vincere, e la vittoria è arrivata dopo qualche gara in cui sono mancate vittorie e gol. E il tecnico dei granata sottolinea proprio l'importanza di trovare questi tre punti che ridanno slancio, sul piano della classifica e soprattutto su quello psicologico, per rilanciarsi in campionato: "Sono tre punti importanti, come avevamo pronosticato. La partita è iniziata in salita, abbiamo preso gol ma siamo stati bravi a recuperare subito e poi penso che a parte un quarto d'ora nel secondo tempo abbiamo tenuto in mano il gioco e abbiamo sfruttato le occasioni. Sono entrati bene quelli usciti dalla panchina, è stata una vittoria di squadra. A volte è più importante vincere così, il vento ha condizionato entrambe le squadre. Prendiamo quel che viene, in questo caso dobbiamo recuperare alcuni indisponibili ma probabilmente arriverà qualcuno. Era importante vincere, ora dobbiamo riprendere a lavorare e preparare la prossima gara. Abbiamo due settimane in cui ritrovare sicurezza e proseguire con calma".il quale ha ammesso che rispetto ad altre partite il suo Trapani non è stato spettacolare e bellissimo da vedere. Va anche detto però che, in gare come quella di ieri sera in cui era fondamentale soprattutto portare a casa l'intera posta in palio, bisognava buttarla dentro una volta in più degli avversari, e Calori rimarca proprio questo aspetto in sala stampa: "I gol sono venuti per bravura individuale in particolari situazioni, era difficile giocare palla a terra e abbiamo provato a sfruttare velocità e fisicità dei nostri attaccanti. Vedo le altre squadre che vincono le gare con mezzo tiro in porta, noi abbiamo vinto 3-1, quindi sono contento di come sia venuta la vittoria, oggi non mi interessava l'estetica. Si può fare sempre meglio, è chiaro, ma bisogna trovare dei momenti in cui commentare determinate prestazioni e risultati. Non è facile vincere quando si è costretti a farlo, se poi vai in svantaggio dopo pochi minuti si rischia di perdere lucidità. Per fortuna non è accaduto e abbiamo ottenuto quel che volevamo".Calori tira un sospiro di sollievo ripensando anche ai limiti che la sua squadra aveva palesato soprattutto dopo la partita vinta con il Catania, molto caricata sotto tanti aspetti ma che ha portato anche delle conseguenze negative sul piano mentale dei suoi giocatori. Ora arriva una vittoria che potrebbe far azzerare tutto e far ripartire il Trapani nel finale di stagione: "Venivamo da 3-4 partite in cui non abbiamo segnato, abbiamo perso la lucidità nel finalizzare più che nel creare, ma dopo Catania abbiamo perso determinate caratteristiche pur rimanendo uno dei migliori attacchi. Non dobbiamo perdere la voglia di fare gol, anche da parte dei centrocampisti, e noi ne abbiamo alcuni che hanno un buon piede. Scarsella ha fatto un bel gol da fuori, anche Palumbo e Corapi possono farne diversi. Quando saremo tutti a disposizione, creeremo qualcosa con quel che abbiamo. Se saremo bravi ad aspettare i momenti giusti durante le singole partite, ritroveremo lo slancio che serve. È successo oggi, dovrà accadere in futuro".