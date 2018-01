e rialzare la testa per mettersi alle spalle un periodo negativo. Di fronte alla formazione granata, però, si schiera la Juve Stabia, avversario tutt'altro che semplice da affrontare che ambisce ad un posto ai playoff promozione.Trapani-Juve Stabia 3-1: triplice fischio dell'arbitro, i granata tornano al successo al 'Provinciale'.Trapani-Juve Stabia 2-1: Fazio rileva Rizzo all'84'.Trapani-Juve Stabia 2-1: Calò subentra a Matute al 79'.Trapani-Juve Stabia 2-1: Sorrentino prende il posto di Simeri al 78'.Trapani-Juve Stabia 2-1: Lisi entra in campo per Canotto al 77'.Trapani-Juve Stabia 1-1: Steffè ed Evacuo rilevano Scarsella e Reginaldo al 67'.Trapani-Juve Stabia 1-1: ripresa del gioco.Trapani-Juve Stabia 1-1: intervallo.Trapani-Juve Stabia 1-1: anche Corapi è costretto al cambio, al suo posto entra Bastoni al 43'.Trapani-Juve Stabia 1-1: Crialese, infortunato, lascia il posto a Dentice al 25'.Trapani-Juve Stabia 0-0: partiti.Bachini 11’; Scarsella 13’, Evacuo 75', Murano 94'.Furlan; Rizzo, Pagliarulo, Drudi; Marras, Scarsella, Corapi, Palumbo, Visconti; Reginaldo, Murano.Branduani, Nava, Simeri, Bachini, Crialese, Mastalli, Viola, Canotto, Strefezza, Redolfi, Paponi.